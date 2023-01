La preghiera di papa Francesco per Ratzinger

ROMA – “E oggi affidiamo alla Madre Santissima l’amato Papa emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio“. Lo ha detto Papa Francesco, durante l’omelia nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa nella festività di Maria SS.ma Madre di Dio, in occasione della 56esima Giornata Mondiale della Pace sul tema: ‘Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace’.

