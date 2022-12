Il Papa a San Pietro lo ricorda: “Persona nobile e gentile”

ROMA – “Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”. Così Papa Francesco nel Te Deum e nell’omelia ai Primi Vespri della SS.ma Madre di Dio in San Pietro.

BANDIERE A MEZZ’ASTA IN VATICANO E ALBERO SPENTO IN SEGNO DI LUTTO

Bandiere a mezz’asta in Vaticano in segno di cordoglio per la morte del papa Emerito Benedetto XVI. Anche l’albero di Natale e il presepe in piazza San Pietro, dove Papa Francesco ha celebrato il Te deum, sono spenti per deferenza visto il lutto verso la memoria di Ratzinger.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it