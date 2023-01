Da tutto il mondo per Benedetto XVI: le voci da piazza San Pietro

ROMA – Giovani e anziani, italiani e stranieri, religiosi e famiglie con bambini: variegata la folla che stamani si è radunata a piazza San Pietro per i funerali di Benedetto XVI, 265esimo pontefice della Chiesa di Roma, originario della Baviera, sebbene le stime delle autorità siano state ridotte da 100mila persone attese a 50mila fedeli. Cifra che resta alta e ha fatto contare tanti tedeschi accorsi dalla Germania per Joseph Ratzinger, anche con indosso gli abiti tradizionali bavaresi.

Tra loro Theresa, studentessa di 24 anni, che all’agenzia Dire racconta: “Veniamo dalla terra natia di Ratzinger, che per noi è il Papa bavarese. Credo che sussista un legame speciale tra di noi. Lo seguiamo da quando è stato eletto Papa e per me è bello essere qui per i suoi funerali. Siamo arrivati a Roma ieri in treno e ripartiamo domani in pullman, appositamente per seguire le esequie“.

In piazza bandiere della Germania ma anche di Regno Unito, Polonia, Francia, Ucraina. Non solo europei però in piazza San Pietro: “Vengo dalla Nigeria ma studio ingegneria informatica a Roma”, dice David, 27 anni. “Sono qui per Benedetto XVI. Per me è stato un grande architetto della Chiesa, con una spiritualità capace di raggiungere molte persone”.

Maria dalle Filippine si commuove e non riesce a trattenere le lacrime: “Sono così emozionata. Ero qui per trascorrere le vacanze di Natale con la mia famiglia, dal momento che mio marito è impiegato in Italia. Ogni volta che vengo a Roma vengo a pregare alla Basilica di San Pietro, e mi sento così fortunata di essermi trovata qui durante questo evento. A mia figlia ho già spiegato che il Papa emerito è un santo”.

Marie Esperance, 21 anni, studia e per la parrocchia suona l’organo: “Siamo arrivati martedì scorso e ripartiamo stasera. La Messa mi è piaciuta molto. Non so se è stato lo stesso per tutti, ma dove ero seduta col mio gruppo era una zona molto tranquilla, con tanta gente che pregava e c’era un profondo raccoglimento”. “Veniamo da Malaga”, racconta invece una famiglia di quattro persone: “Eravamo venuti qui per le vacanze e ci siamo ritrovati a vivere questo avvenimento. Pensiamo che Benedetto sia stato un buon Papa, non siamo molto cattolici quindi abbiamo capito Ratzinger di più negli ultimi tempi”.

