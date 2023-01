VIDEO | “Benedetto XVI Santo subito”. La richiesta della folla di fedeli ai funerali a piazza San Pietro

ROMA – Benedetto XVI Santo subito. È questa la richiesta, arrivata a più riprese, dei tantissimi fedeli che hanno partecipato ai funerali del Papa emerito a piazza San Pietro.

Nel corso delle esequie, presiedute da Papa Francesco, il coro “Santo subito” è stato scandito da gran parte dei circa 50mila fedeli presenti. Ma l’invocazione è stata espressa anche per mezzo di alcuni striscioni e cartelli portati in piazza San Pietro, sebbene poco prima dell’inizio della funzione solenne dall’altoparlante sia stato chiesto di non esporre cartelli o sventolare bandiere.

“Wojtyla è stato il santo della speranza, Ratzinger della fede e Francesco della carità. Fede, speranza e carità portano a Dio”, spiega all’agenzia Dire una delle fedeli che espone il cartello ‘Santo subito’ e chiede la canonizzazione di Joseph Ratzinger, morto il 31 dicembre all’età di 95 anni.

