VIDEO | A Roma al via ‘Insieme’: in pista 168 editori e incontri dal vivo con scrittori

“Questa manifestazione è un segno di speranza e di rinascita in un momento molto complicato nella vita del Paese e in cui siamo ancora in piena lotta contro la pandemia- ha detto Orneli-. Sta ripartendo tutta l’industria culturale e il libro è uno dei settori più importanti in Italia e in Europa. È significativo che i tre principali eventi letterari di Roma si siano voluti unire per costruire un format che in totale sicurezza fa ripartire un settore che ha subito profondamente le conseguenze della crisi Covid”.

Pitteri, neo amministratore delegato dell’Auditorium, “in quest’anno così difficile, dove tutto è stato annullato e posticipato, le tre manifestazioni letterarie romane hanno invece avuto il coraggio di mettersi insieme e di organizzare questo evento unico al mondo. Tanti incontri ma anche tanto lavoro perché è una sperimentazione: è la prima volta che si sta facendo una manifestazione con norme di sicurezza stringenti, molta attenzione e anche molta discrezione. Riteniamo, infatti, che le persone debbano sentirsi accolte e curate. E la cura passa dall’attenzione e, laddove non bastasse, anche da un piccolo rimprovero per far sì che tutti possono in sicurezza godere della bellezza dei libri e della letteratura”.