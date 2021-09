Venezia 78, bacio in Laguna per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

VEENZIA – Bacio in laguna tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. La coppia, per lo sbarco alla Mostra del Cinema di Venezia, ha scelto un look casual chic: per lei camicia e pantalone color champagne dai toni lucidi, per lui jeans e giacca blu.



L’attrice è presente alla 78esima edizione della kermesse per ‘È stata la mano di Dio’, il film Netflix di Paolo Sorrentino. Nel cast della pellicola, in Concorso a Venezia 78, anche Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo e Lino Musella.