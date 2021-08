Tennis, nasce il torneo Wta di Courmayeur

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 1 ago. – Per la prima volta dopo quasi 30 anni, l’Italia tornerà a ospitare un torneo del circuito della Wta, la Women’s Tennis Association, su cemento. L’appuntamento sarà da sabato 23 a domenica 31 ottobre, negli spazi indoor del Forum Sport Center di Dolonne, a Courmayeur. Il torneo sarà l’ultima occasione per guadagnare punti validi per le Wta finals e potrà contare su un montepremi di 235.238 dollari.



Secondo gli organizzatori, la Makers Eventi e Comunicazione di Napoli, sarà un evento “cruciale del calendario internazionale, poiché si giocherà nell’ultima settimana prima delle Wta finals. È possibile che qualche giocatrice ancora in lizza per il Masters, e bisognosa degli ultimi punti, possa decidere di recarsi a Courmayeur per tentare l’ultimo assalto”.



Il tennis professionistico torna a Courmayeur dieci anni dopo l’Atp Challenger 2011. “Il ritorno del grande tennis a Courmayeur una conferma per la nostra località ci candidiamo a ospitare eventi che possano attrarre non solo pubblico in presenza, ma anche accendere i riflettori del grande sport sulle nostre strutture e sulla località in generale”, ha detto Roberto Rota, sindaco di Courmayeur.



Che ha aggiunto: “Siamo felici e orgogliosi che Courmayeur e i suoi campi da tennis indoor siano stati scelti dalla Wta per una competizione del circuito in un mese come ottobre, fondamentale per il nostro turismo e per la nostra idea di destagionalizzazione e promozione di stagioni come l’autunno, meravigliose per le attività sportive e outdoor”.