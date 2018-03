Botta e risposta Salvini-Calenda su Twitter

ROMA – Scambio di battute su Twitter tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Il segretario del Carroccio si riferisce all’intervento di ieri di Calenda al Pd e scrive: “Buona domenica Amici. Calenda dice che i governi Renzi e Gentiloni sono stati fra ‘i migliori della storia d’Italia’??. Avrà fatto una colazione pesante???”.

Pronta la risposta del ministro: “Pesante ma necessaria Matteo mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze degli italiani. Euro o non Euro, 3% o non 3%, piano A o piano B, come si mettono i dazi?, che felpa mi metto per l’Ecofin? Vado a fare 2a colazione di rassicurazione”, twitta.