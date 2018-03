Emiliano attacca Calenda: “Uno così non lo voglio”

ROMA – Carlo Calenda “viene da Monti, poi ha votato per la lista Bonino poi, improvvisamente, ha deciso di iscriversi al Pd e ha cominciato a dire ‘noi’. Tutto questo in una giornata. Uno cosi’ non lo voglio vicino”. Cosi’ Michele Emiliano a Faccia a Faccia, su La7.



Il presidente della Puglia aggiunge: “L’ho misurato sulla vicenda dell’Ilva: qualunque ministro dello Sviluppo economico avrebbe voluto discutere con il sindaco e con il Presidente della regione la vicenda della piu’ importante acciaieria italiana, invece lui ci ha tenuto fuori dal tavolo per non avere contraddizioni”.