Strade, dall’Ateneo di Urbino arriva l”app’ per segnalare le buche

PESARO – L’Università di Urbino lancia un appello agli automobilisti pesaresi. “Creiamo una mappa dei danni del maltempo per pianificare gli interventi da attuare nelle nostre strade”. Il maltempo delle ultime settimane ha arrecato molti danni al manto stradale in provincia di Pesaro Urbino. E così l’Ateneo ducale ha pensato di mettere a disposizione di tutti l‘App ‘SmartRooadSense’ che usa gli accelerometri dei cellulari per rilevare automaticamente la qualità del manto stradale su cui si sta viaggiando.

L’applicazione è sviluppata dall’Università di Urbino in collaborazione con i partner del progetto europeo ‘Crowd4roads’ tra i quali la Regione Marche, la Regione Abruzzo e Bla Bla Car. I dati raccolti vengono comunicati in modo anonimo ad un server che li aggrega e li rende disponibili in formato aperto nell’arco di poche ore sul sito web ‘ http://smartroadsense.it/’. I dati già in possesso dei server consentiranno anche di confrontare lo stato attuale delle strade con quello precedente agli eventi atmosferici delle ultime settimane fornendo utili indicazioni sulle conseguenze del maltempo. “Ci sono casi in cui occorre fare appello al senso civico individuale per dare vita ad una forma di intelligenza collettiva utile a tutti- dice Alessandro Bogliolo, docente universitario e coordinatore del progetto-. La tecnologia ci offre solo nuovi strumenti per farlo”.