Lavoro, Cgil lancia app per migliorare salute e sicurezza

Reggio Emilia – Si chiama “Spazio sicurezza” ed è la prima app dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. A svilupparla è stata la Filctem Cgil dell’Emilia-Romagna e lo strumento, presentato al congresso regionale della categoria lo scorso gennaio, è da qualche giorno disponibile per i dispositivi (tablet smartphone) sia Android che Apple. La app supporterà in particolare il lavoro quotidiano dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) perché contiene informazioni aggiornate su novità legislative, infografiche che ne semplificano la lettura, modulistiche varie e uno spazio di approfondimento sui rischi specifici e sugli infortuni.



“Stiamo lavorando su questo progetto da quasi un anno- spiega il segretario Generale della Filctem di Parma con delega regionale alla salute e sicurezza sul lavoro Marco Todeschi– per cercare di dare uno strumento di consultazione agile, veloce e semplificato su temi della salute e sicurezza da utilizzare sul luogo di lavoro”. La legislazione sulla sicurezza “non è certo semplice e questa app ha l’obiettivo di rendere più accessibili contenuti a volte complessi”, aggiunge Todeschi. I “nostri Rls sono attori fondamentali nella delicata partita della salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che dobbiamo giocare sempre da protagonisti moderni e preparati”, commentano dalla Fitcem Cgil nazionale.