In Sud Sudan giurano i primi militari e agenti delle forze unificate

ROMA – In Sud Sudan si è graduato un primo gruppo di oltre 21mila soldati e poliziotti delle forze di sicurezza unificate. La creazione di un unico corpo militare e di forze dell’ordine che integri anche elementi di milizie armate rivali è uno degli elementi chiave dell’accordo di pace rivitalizzato fra milizie rivali che nel 2018 ha istituito l’attuale governo di transizione e ha messo nominalmente fine a cinque anni di guerra civile.

La cerimonia di giuramento dei cadetti si è tenuta presso il Mausoleo dell’ex leader guerrigliero John Garang nella capitale Juba ed è stata officiata dal presidente Salva Kiir, che è anche comandante in capo delle Forze armate.

Il governo sudsudanese ha anche proclamato per oggi una giornata di festa nazionale per permettere anche ai cittadini di assistere all’evento.

Stando a quanto riferito dall’emittente locale Eye Radio, Kiir ha diplomato oltre 3mila esponenti di un’unità di forze di sicurezza dei dirigenti del governo, 4mila della polizia unificata, 6mila dei servizi di sicurezza e mille della polizia penitenziaria. Hanno giurato anche 3.500 nuove guardie forestali e quasi 3.300 esponenti della protezione civile.

Il giuramento delle forze unificate è stato accolto con soddisfazione da molti osservatori e dagli stessi soldati. All’orizzonte si profilano comunque diverse criticità. Da mesi infatti molti dipendenti pubblici non vengono pagati per mancanza di fondi nelle casse dello Stato. Un problema questo, che potrebbe presentarsi anche per i militari e i poliziotti che hanno giurato oggi. Le neonate forze di sicurezza potrebbero poi dover combattere senza armi: il Sud Sudan è da anni destinatario di un embargo sulle armi, rinnovato per un anno lo scorso maggio dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cerimonia di oggi si è svolta infatti senza armi da fuoco.

