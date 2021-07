Ndrangheta, al maxi processo ‘Gotha’ assolto l’ex senatore Caridi

REGGIO CALABRIA – Si è concluso con 15 condanne e 15 assoluzioni il maxi processo in primo grado alla ndrangheta di Reggio Calabria denominato ‘Gotha’ che vedeva tra gli imputati l’ex senatore Antonio Stefano Caridi (Pdl), l’ex sottosegretario regionale calabrese Alberto Sarra (An) e l’ex presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa (Pdl). La Corte presieduta dal giudice Silvia Capone, dopo la camera di consiglio, questa sera ha pronunciato le sentenze. Antonio Stefano Caridi e Giuseppe Raffa sono stati assolti, la Procura aveva chiesto rispettivamente 20 anni e 7 anni. Alberto Sarra è stato condannato a 13 anni, la Procura aveva chiesto 20 anni. La condanna più pesante è arrivata, invece, per l’ex deputato reggino Paolo Romeo (Psdi) con 25 anni, la richiesta era di 28 anni, ritenuto, secondo l’accusa, la mente pensante e organizzativa di un’organizzazione criminale, insieme all’avvocato Giorgio De Stefano, ai vertici della cosca di ndrangheta omonima, e già condannato nello stesso processo ma con rito abbreviato.

All’esito della camera di consiglio del processo ‘Gotha’, presieduta dal giudice Silvia Capone, svoltosi a Reggio Calabria, sono state formulate 15 condanne e 15 assoluzioni: Amodeo Vincenzo assoluzione, Aricò Domenico assoluzione, Barbieri Vincenzo Carmine 3 anni e 4 mesi (l’accusa aveva chiesto 6 anni), Cammera Marcello 2 anni (chiesti 16 anni), Canale Amedeo (assoluzione), Cara Demetrio (assoluzione), Caridi Antonio Stefano assolto (chiesti 20 anni), Cartisano Carmelo Giuseppe 20 anni (chiesti 16 anni), Chirico Francesco 16 anni (chiesti 22 anni), Chirico Giuseppe 20 anni (chiesti 23 anni), Delfino Alessandro 5 anni (chiesti 9 anni), Genoese Zerbi Saverio (deceduto), Gioè Salvatore 16 anni 6 mesi (chiesti 17 anni), Giustra Paolo 2 anni (chiesti 2 anni), Iero Giuseppe assolto (chiesti 10 anni), Marra Antonio 17 anni (chiesti 16 anni), Marra Cutrupi Maria Angela assoluzione, Minniti Angela 2 anni e 8 mesi (chiesti 3 anni e 8 mesi), Munari Teresa assoluzione, Nucera Domenico assoluzione, Pietropaolo Domenico assoluzione, Pontari Giovanni assoluzione, Raffa Giuseppe assolto (chiesti 7 anni), Richichi Giuseppe Rocco Giovanni 3 anni e 6 mesi (chiesti 7 anni e 6 mesi), Remo Giovanni Carlo assolto (chiesti 8 anni), Romeo Paolo 25 anni (chiesti 28 anni), Sarra Alberto 13 anni (chiesti 20 anni), Scordo Andrea assoluzione, Strangio Giuseppe 9 anni e 4 mesi (chiesti 13 anni), Zoccali Rocco assoluzione, Zumbo Giovanni 3 anni e 6 mesi (chiesti 7 anni e 6 mesi).