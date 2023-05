Roma Pride 2023, il 10 giugno la grande marcia arcobaleno

ROMA – È iniziato il conto alla rovescia del Roma Pride 2023. Sabato 10 giugno una grande marcia che si snoderà per le vie della Capitale. Un serpentone gioioso e colorato che partirà da Piazza della Repubblica e arriverà in Via dei Fori Imperiali. Un corteo che rivendicherà a pieno titolo diritti uguali per tutti al grido di ‘QUEERESISTENZA‘, slogan dell’evento che attende in piazza un milione di persone.

LEGGI ANCHE: A giugno il Gay Pride di Roma, Gualtieri: “Sarà bellissimo e memorabile”

ROMA PRIDE 2023

Le oltre 20 Associazioni e realtà lgbtqi+, riunite nel Coordinamento Roma Pride, saranno presenti con i loro striscioni e molte di loro anche con i coloratissimi carri allegorici che diffonderanno musica e attorno ai quali si accoderanno migliaia di persone.

La manifestazione di quest’anno si preannuncia gremita sia dalle Associazioni che dai partiti politici, sia dai personaggi della cultura e dello spettacolo che hanno aderito al documento politico e che hanno annunciato la loro presenza in piazza.

Quest’anno il Coordinamento Roma Pride ha intrapreso un percorso di collaborazione con Disability Pride Network, una rete informale in continua espansione costituita da singole persone e organizzatori che hanno deciso di collaborare più da vicino per affermare “un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità”. L’obiettivo della partnership è quello di rendere sempre più accessibile la partecipazione al Pride delle persone con disabilità e neurodivergenze e già da quest’anno saranno disponibili alcuni servizi.

IL PERCORSO DELLA PARATA

Piazza della Repubblica – Viale Luigi Einaudi – Piazza dei Cinquecento – Via Cavour – Piazza dell’Esquilino – Via Liberiana – Piazza Santa Maria Maggiore – Via Merulana – Via della Statuto – Piazza Vittorio – Via Emanuele Filiberto – Viale Manzoni – Via Labicana – Piazza del Colosseo – Via dei Fori Imperiali – Largo Corrado Ricci – Via dei Fori Imperiali (incrocio via San Pietro in carcere).

Concentramento sin dalle ore 15:00, partenza alle ore 16:30 e arrivo previsto alle ore 19:30.

Saranno naturalmente presenti alla parata – oltre ai rappresentanti delle istituzioni – anche le madrine del Roma Pride, Paola & Chiara. La loro canzone ‘Furore‘ è stata scelta come inno della manifestazione.

LEGGI ANCHE: Paola e Chiara madrine del Roma Pride 2023. Le due sorelle: “Fiere di essere alla testa del corteo”

Tra i carri presenti alla Grande Parata: Coordinamento Roma Pride, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Leather Club/Kinky Girls, Famiglie Arcobaleno, Arcigay Roma, Associazione Nazionale per le Sessualità e le Identità Consapevoli (ANSIC), Invertiti, le ambasciate di Canada, Germania, Olanda, Muccassassina, Latte Fresco, Splash, The Walt Disney Company Italia, W Rome, Cosmopolitan, P&G, Ben & Jerry’s, American Express e tanti altri.

Tra le delegazioni a piedi Apple con 100 dipendenti selezionati dagli stores di tutto il mondo e l’ambasciata Usa.