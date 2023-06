Roma Pride, dopo le polemiche Magi lancia l’hashtag “Revocate sto carro”

ROMA – “E allora… revocate sto carro!”: così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in un video postato sui suoi canali social, risponde alla decisione del Governatore del Lazio Francesco Rocca di revocare il patrocinio della Regione al Roma Pride.

“Che imbarazzo, che tristezza e che gravità! – esordisce Magi nel video -. Rocca non ha di meglio da fare che revocare il patrocinio al Roma Pride che si terrà sabato prossimo. Una manifestazione che da sempre è stata contro le discriminazioni, per i diritti, per la libertà e per la liberazione sessuale. È davvero grave, ma è il segno di questa destra di governo, che poi si arrampica sugli specchi per trovare motivazioni. In realtà è la loro identità che viene fuori e che prende il sopravvento. +Europa sarà al Pride con il suo carro….Revocate ‘sto carro!”, conclude Magi, invitando tutti a partecipare al carro con cui +Europa sfilerà al Roma Pride.

