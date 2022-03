Vento forte a Palermo, si ribalta parete del cantiere dell’aeroporto

PALERMO – Raffiche di vento fino a 64 nodi hanno causato danni rilevanti alle strutture interne ed esterne del terminal passeggeri dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, interessato da diversi cantieri di lavori. Dal primo pomeriggio di ieri, a causa del forte vento di Scirocco, sei voli sono stati deviati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia Terme.

VETRI ROTTI, PARETE ABBATTUTA: SCATTA IL PIANO DI EMERGENZA

La forte intensità del vento ha causato la rottura della porta a vetri di uno dei gate al piano inferiore dedicato agli imbarchi. Il vento si è fatto spazio con forza verso l’interno del terminal, abbattendo la parete divisoria con pannelli di cartongesso utilizzati per delimitare i cantieri di lavoro. Il ribaltamento della parete è avvenuto alle 22:30 circa e immediatamente è scattato il piano di emergenza dell’aeroporto. I passeggeri in sala, in attesa dell’imbarco, sono stati fatti evacuare attraverso il varco staff. Non ci sono stati feriti.

8 VOLI CANCELLATI, AEROPORTO RIAPERTO ALL’1.35

“Il personale dell’aeroporto ha dato assistenza”, dicono dalla gesap, società che gestisce lo scalo. Le compagnie hanno previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel. A mezzanotte è stato diffuso un nota di chiusura dell’aeroporto ma lo scalo è poi tornato operativo all’1:35 e le compagnie hanno riprogrammato i voli del mattino. I voli cancellati ieri, invece, sono stati complessivamente otto.

CROLLA IN PARTE UNA PALAZZINA DISABITATA

Non solo l’aeroporto: il forte vento che ha soffiato a partire dalla serata di ieri e per tutta la notte ha provocato anche altri danni. Una vecchia palazzina disabitata è crollata parzialmente attorno alle 22:30 in via Leonardo Ximenes, nei pressi del quartiere Borgo vecchio. I vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte, escludono la presenza di persone sotto le macerie.

In corso la messa in sicurezza dell’area e delle porzioni di palazzina rimaste pericolanti da parte del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).