Sanremo, Amadeus: “Anche quest’anno non finirà prima dell’una e mezza”

ROMA – “Sono felice di iniziare questa terza avventura. Mi auguro sia il festival della gioia”. È un Sanremo nuovamente complicato per Amadeus vista la pandemia di Coronavirus ancora in corso, ma che il direttore artistico aspetta con entusiasmo. E poco importa se le restrizioni continuino a modellare la kermesse, in programma dall’1 al 5 febbraio.

Tamponi ogni 48 ore per i giornalisti e gli addetti ai lavori, mascherine obbligatorie e verifica dei Green Pass: queste le misure che aiuteranno la Rai e tutta la macchina organizzativa a realizzare un festival che il direttore di rete, Stefano Coletta, ha definito “dell’evasione”.

Dall’anteprima dei venticinque brani in gara, d’altronde, si era percepito il desiderio di leggerezza, di divertimento e la voglia di ballare senza troppi pensieri dopo i due anni connotati solamente dal virus.

È tutto pronto per domani sera quando, in prima serata, Amadeus presenterà i primi dodici artisti in gara, i restanti tredici sveleranno le loro canzoni nella serata del 2 febbraio. A votare la sala stampa che stilerà la prima classifica provvisoria, poi sommata a quella della demoscopica e al voto del pubblico nelle puntate successive.

Cosa certa è che, ogni sera, non si finirà presto. A dirlo è lo stesso Amadeus, ormai ai nastri di partenza. “Cercherò di avere un ritmo sostenuto ma non finiremo di certo prima dell’una e mezza”, assicura il conduttore che aggiunge: “Non ho mai voluto il Dopo Festival, quello spazio l’ho incluso nelle serate”. Il consiglio del 59enne è, perciò, quello di prepararsi al meglio per le lunghe nottate festivaliere. Il primo appuntamento è alle 20.40 circa di domani.

SANREMO 2022, LE CO-CONDUTTRICI E GLI OSPITI

Al fianco del conduttore e direttore artistico ci saranno cinque co-conduttrici, una per serata: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli. E non mancheranno gli ospiti, da Fiorello a Checco Zalone, dai Maneskin a Cesare Cremonini, da Laura Pausini ai Meduza.

SANREMO 2022: GLI ARTISTI IN GARA

Venticinque gli artisti in gara, tre dei quali provenienti da Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web alla quale si aggiungeranno anche la giuria “Demoscopica 1000”, al suo debutto, e il tradizionale Televoto.

SANREMO 2022: ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO NELLA PRIMA SERATA

Nella prima serata si esibiranno Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusi Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood & Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Yuman.

SANREMO 2022: GLI ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO NELLA SECONDA SERATA

Nella seconda, invece, ci saranno Aka 7even, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano. Sangiovanni, Tananai.