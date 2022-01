Festival di Sanremo, i sindacati attaccano: “Sala troppo piena, rischio contagi Covid”

GENOVA – È scontro tra Rai e sindacati sulla sicurezza al Festival di Sanremo: Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater e Libersind hanno deciso oggi di non sottoscrivere il protocollo previsto per lo svolgimento del Festival “in quanto le misure previste non tutelano adeguatamente le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti”. Questo perchè, spiegano le sigle in una nota congiunta, “l’azienda ha, di fatto, deciso di attuare lo stesso protocollo dello scorso anno, quando non era presente pubblico in sala. Quest’anno invece il Festival si svolgerà, tenuto conto delle necessità di riprese audio e video, con tutti gli spazi occupati, ed un’inevitabile commistione tra pubblico e lavoratori impiegati nell’evento”.

“CI HANNO DETTO NO A UN TAMPONE PREVENTIVO AL PUBBLICO”

Alla richiesta di sapere perché, a differenza di quanto fatto a Terni in occasione del Capodanno, non si sia previsto di sottoporre il pubblico al tampone prima dell’accesso in sala, “la risposta offerta è stata puramente burocratica. I rappresentanti dell’azienda hanno infatti risposto che le norme varate dal Governo non lo prevedono e che la differenza fra Terni e Sanremo è che Terni era un evento a inviti mentre Festival si accede invece a pagamento”. Inoltre la Rai non ha preso in considerazione la richiesta di ridurre gli spettatori in sala diminuendo la capienza. Fatto sta che per Fistel, Uilcom, Fnc, Snater e Libersind “sono evidenti non solo i rischi che le lavoratrici ed i lavoratori correranno per la loro salute in queste condizioni, ma anche quelli per lo stesso ordinato svolgimento dell’evento, vista la elevata probabilità che gli operatori Rai e le ditte esterne risultino contagiati data la promiscuità che saranno costretti a vivere”. Per questo, “nei prossimi giorni valuteremo quali iniziative assumere iniziando col segnalare alle autorità competenti l’accaduto”.

“LA RAI NON RISPETTA LE MISURE DI SICUREZZA”

Oggi intanto, dopo la riunione del comitato territoriale sicurezza di Roma per discutere il Protocollo di Sicurezza da attuare a Sanremo, parte, sotto forma di comunicato, l’attacco alla Rai: “Non rispetta le misure di sicurezza per la tutela del lavoro“. E inoltre, aggiungono i sindacati, la Rai sembra non aver compreso come il comitato sicurezza sia un organismo paritetico nel quale le misure da assumere a tutela della sicurezza sul lavoro vanno discusse e valutate preventivamente prima di essere attuate. Sembra invece che la Rai intenda il comitato come un luogo nel quale dà informazione delle misure che ha unilateralmente adottato e applicato”.