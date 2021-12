Sospesa l’infermiera delle false vaccinazioni Covid a Palermo

PALERMO – Il Consiglio direttivo dell’Ordine degli infermieri di Palermo ha sospeso l’infermiera coinvolta nell’inchiesta sulle false vaccinazioni all’hub della Fiera del Mediterraneo. Analogo provvedimento per i due infermieri coinvolti nell’indagine sui maltrattamenti e le torture inflitte all’interno di una casa di cura di Castelbuono. “Abbiamo seguito la tempistica e l’iter previsti per legge – commenta il presidente dell’Ordine, Nino Amato – intervenendo con fermezza e senza tentennamenti per sanzionare infermieri che sono al centro di due vicende verso cui esprimiamo totale sdegno e condanna”.

Amato rimarca come “questi fatti gravissimi ledano l’immagine di migliaia di professionisti seri che con senso del dovere ed abnegazione svolgono ogni giorno il loro compito”. “Noi giuriamo di difendere e garantire la salute altrui e siamo fieri di farlo, questa è la nostra missione – aggiunge Amato -, siamo e saremo sempre inflessibili verso chi tradisce il nostro giuramento e viene meno al proprio dovere etico, morale e professionale”.

