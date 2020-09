Tg Cinema, edizione del 30 settembre 2020

‘PALM SPRINGS’ E ‘ROMULUS’ ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Un loop temporale, un matrimonio infinito, una commedia sulla natura dell’amore e della solitudine. Così si presenta ‘Palm Springs’, il primo lungometraggio di finzione di Max Barbakow, che in Italia arriverà in anteprima alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. In programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica, la kermesse ospiterà anche un altro debutto: quello di Matteo Rovere con ‘Romulus’. La prima serie del regista, in anteprima alla Festa diretta da Antonio Monda con i primi due episodi, racconterà la nascita di Roma in un modo inedito.

LE RIPRESE DI ‘AVATAR 2’ SONO TERMINATE: PAROLA DI CAMERON

Le riprese di ‘Avatar 2’ sono terminate. A dare l’annuncio è stato il regista e co-produttore James Cameron, durante un’intervista su Zoom con Arnold Schwarzenegger. A causa del rallentamento delle lavorazioni, dovuto dal Covid, l’uscita al cinema del sequel di ‘Avatar’ è prevista nel 2022 e non più nel 2021, come annunciato nei mesi scorsi. Inoltre, Cameron ha svelato che le riprese di ‘Avatar 3’ sono complete al 95%. Il terzo capitolo è atteso sul grande schermo per il 2024.

‘SI VIVE UNA VOLTA SOLA’, VERDONE AL CINEMA DAL 26 NOVEMBRE

‘Si vive una volta sola’ di e con Carlo Verdone ha una data di uscita. Dopo svariati rinvii a causa del Covid, il ventesimo film del regista e attore romano arriva in sala il 26 novembre. La commedia segue le vicende del Professor Umberto Gastaldi, interpretato da Verdone, e della sua equipe medica, interpretata da Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Sorprese, risate e leggerezza sono assicurate.

‘L’OMBRA DEL CARAVAGGIO’, PRIMO CIAK PER MICHELE PLACIDO

Iniziate a Napoli le riprese de ‘L’ombra del Caravaggio’, il film scritto, diretto e interpretato da Michele Placido sul celebre artista del ‘500. Il regista e attore mette in scena un Caravaggio maledetto dal talento assoluto costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata in cui genio e sregolatezza convivono. Ad interpretare il pittore è Riccardo Scamarcio. Nel cast anche Louis Garrel, Micaela Ramazzotti, Vinicio Marchioni, Alessandro Haber, Lorenzo Lavia, Brenno Placido. Inoltre, il film vede il debutto cinematografico del rapper Tedua.