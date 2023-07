Tajani avverte: “La Bce non alzi ancora i tassi di interesse, rischiamo la recessione”

ROMA – “Famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui, imprese che non chiedono prestiti per investimenti perché il denaro costa troppo. La BCE non aumenti più i tassi di interesse. Rischiamo la recessione. La signora Lagarde ascolti il nostro appello a difesa di famiglie e imprese”. Lo scrive su Twitter il Vice Presidente del Consiglio e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani

