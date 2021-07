Tokyo 2020, impresa Boari: prima italiana medaglia di bronzo nel tiro con l’arco

di Erika Primavera e Marco d’Avenia

TOKYO – Un altro successo per l’Italia. Lucilla Boari è medaglia di bronzo nella prova individuale di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurra ha battuto 7-1 la statunitense Mackenzie Brown.

CHI È LUCILLA BOARI

Lucilla Boari con il suo bronzo a Tokyo 2020 è nella storia dello sport italiano. È lei la prima atleta tricolore a conquistare una medaglia olimpica nel tiro con l’arco. Classe 1997, nata a Mantova, cinque anni fa ai Giochi in Brasile, non ancora ventenne, era arrivata ai piedi del podio nella gara a squadre, mentre l’anno seguente si è laureata campionessa mondiale junior Team. Ha cominciato a tirare con l’arco fin da piccola seguendo l’esempio di papà Antonio, suo primo tecnico, debuttando nel 2010 in campo internazionale. Ai Giochi Europei di Minsk 2019 ha conquistato l’argento nell’individuale, in una finale tutta italiana contro Tatiana Andreoli, e la medaglia d’oro nel Mixed Team in coppia con Mauro Nespoli. Lucilla come sport pratica anche il tamburello, e tra i suoi hobby ci sono la musica e il cinema.