Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 giugno 2023

RATIFICA MES, LA MAGGIORANZA CHIEDE UN RINVIO DI 4 MESI

Slitterà a novembre la discussione a Montecitorio sul MES, il Meccanismo europeo di stabilità che l’Italia è chiamata a ratificare entro la fine dell’anno. La maggioranza ha annunciato di aver presentato la questione sospensiva per non procedere all’esame del ddl di ratifica per un periodo di 4 mesi. La richiesta sarà votata alla Camera nella prima seduta della prossima settimana, ma la strada sembra tracciata. “Prima o poi dovrà dir di sì- commenta Matteo Renzi- e anche in quel caso sarà l’ennesima contraddizione”. La premier Giorgia Meloni “capisco che sia nervosa”, punge la segretaria Pd Elly Schlein, “la maggioranza è andata sotto sul decreto lavoro, diserta il voto sul MES e c’è la vicenda molto grave e imbarazzante sulla ministra Santanchè”.

FRANCIA. TERZA NOTTE DI VIOLENZE, MACRON LASCIA CONSIGLIO UE

Terza notte di violenze e saccheggi in Francia dopo la morte di Nahel M., il minorenne ucciso con un colpo di arma da fuoco da un poliziotto durante un controllo in strada. I numeri sono sempre più allarmanti: 875 le persone arrestate, danni a 492 edifici, 2mila veicoli bruciati e quasi 4mila incendi appiccati. Nella giornata di oggi, il presidente Emanuel Macron ha dovuto lasciare il Consiglio europeo per presiedere una cellula di crisi all’Eliseo. La premier Elisabeth Borne ha dichiarato che il governo è pronto a adottare provvedimenti senza tabù. Intanto la Farnesina invita i connazionali presenti sul suolo francese di “evitare le aree interessate dalle proteste”.

UCRAINA. ARCIVESCOVO DI MOSCA, MISSIONE ZUPPI POSITIVA

L’inviato speciale di papa Francesco per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, ha incontrato ieri il Patriarca di Mosca Kirill. Quest’ultimo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, ha affermato che “le Chiese possono servire la causa della pace e della giustizia attraverso sforzi congiunti”. Si sarebbe parlato, inoltre, di un possibile incontro fra Kirill e Papa Francesco. Per il presidente dei vescovi cattolici della Federazione russa, monsignor Paolo Pezzi, in questa seconda tappa della missione “sono stati fatti passi avanti sia al livello politico che religioso”.

ISTAT. A MAGGIO CRESCONO OCCUPATI, +383 MILA IN UN ANNO

A maggio 2023, secondo i dati forniti dall’Istat, prosegue la crescita dell’occupazione, +21 mila rispetto al mese precedente, mentre il numero complessivo degli occupati sale a 23milioni 471mila. Rispetto a maggio 2022, le persone che hanno trovato un lavoro sono 383mila in più. E questo per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi, che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine. Su base mensile, invece, abbiamo il tasso di occupazione che sale al 61,2%, mentre quello di disoccupazione scende al 7,6%. La disoccupazione giovanile sale al 21,7%.