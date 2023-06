Omicidio Primavalle: che cos’è la Purple Drank, la droga dello ‘sballo viola’

ROMA – Spunta l’ipotesi ‘Purple Drank’ nell’omicidio di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a coltellate nel quartiere Primavalle, a Roma. Secondo gli inquirenti il presunto omicida, un coetaneo della vittima, potrebbe essere stato sotto effetto della ‘droga viola’ al momento del delitto.

LEGGI ANCHE: Il padre di Michelle: “Lui è stato respinto e l’ha uccisa”

LEGGI ANCHE: Omicidio Michelle a Primavalle, il movente potrebbe essere un debito di pochi euro

CHE COS’È LA PURPLE DRANK

Con il termine ‘Purple Drank’ ci si riferisce a un tipo di droga ‘fai da te’ iniziata a diffondersi negli Anni 60 negli Usa. Chiamata anche ‘Sciroppo’, ‘Sizzurp’ o ‘Lean’, è tornata di moda negli ultimi anni, in particolare negli ambienti della musica trap. Si ottiene mescolando alte dosi di sciroppo per la tosse, contenente codeina, prometazina o entrambe, con una bibita gassata (generalmente la Sprite), a volte con l’aggiunta di caramelle zuccherate. Il riferimento al ‘viola’ del nome è dato dal colore ottenuto dal mix delle sostanze. Appartenente alla famiglia degli oppiacei, la codeina se assunta in grande quantità e in modo continuativo, oltre a creare dipendenza, può causare gravi danni al sistema respiratorio e conseguente morte.