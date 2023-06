Il padre di Michelle: “Lui è stato respinto e l’ha uccisa”

BOLOGNA – “So che è stato respinto, è quello che mi hanno detto in questura. Ci ha provato e lei gli ha detto ‘Levati, che stai a dire, sono fidanzata. Questa qua sarà stato rifiutato e quello è successo”. Così dice ai microfoni dei giornalisti che lo aspettavano sotto casa Gianluca Causo, il padre di Michelle Maria Causo, la ragazzina di 17 anni uccisa a coltellate a Primavalle, periferia di Roma, da un ragazzo di famiglia cingalese suo coetaneo. Il padre della ragazzina, che si ferma mezzo minuto a rispondere alle domande dei giornalisti mentre la moglie dalla finestra lo chiama arrabbiata perchè smetta di parlare, dice così: “So che è stato respinto, me lo hanno detto in Questura”. Le sue parole si possono ascoltare in un video pubblicato da Corriere Tv. Oggi, a proposito del movente, si è diffusa la notizia che dietro il delitto ci potrebbe essere un debito che la giovane aveva nei confronti del 17enne cingalese, un debito per una cifra piccola di 30-40 euro. E si è parlato anche del mix di droga, alcol e farmaci che il ragazzo avrebbe assunto e che potrebbe aver alterato il suo stato mentale.

“MICHELLE AVEVA IL RAGAZZO DA DUE ANNI”

“Questo è stato respinto perchè mio figlo, perchè mia figlia ha da due anni il ragazzo“, dice Gianluca Causo nella breve intervista video. E pensando all’origine straniera dei genitori del ragazzo arrestato per l’omicidio si sfoga ricordando il volontariato della figlia nelle mense degli extracomunitari. “Questo è il ripagamento degli extracomunitari per essere andata a dargli da mangiare. Non lo so se è tutto vero o tutto finto, io so solo che mia figlia non c’è più“, dice l’uomo visibilmente sconvolto.

IL MIGLIORE AMICO: “NON SO COME SIA FINITA DA QUEL RAGAZZO”

Davanti alle telecamere di Corriere Tv parla anche un amico di Michelle, che dice di essere il suo migliore amico. “Lei mi diceva tutto, eravamo migliori amici, fratelli, ci dicevamo tutto“. Eppure, lui di questo ragazzo di famiglia cingalese non sapeva nulla. “Non mi aveva mai parlato di questo ragazzo, non sapevo neanche che si fossero visti quel giorno. Ci stavamo scrivendo messaggi ma poi lei a un certo punto non mi ha risposto più”. racconta il ragazzo. Che parla di Michelle (che lui per gioco chiamava ‘Shaky’ per uno scherzo che facevano tra loro) come di una pragazza “solare” e “con la testa sulle spalle”, che “amava la vita e la felicità”. Il ragazzo si dice meravigliato dell’accaduto: “Non so come ci sia finita a casa di questo ragazzo, da quanto so io non c’era mai andata”.