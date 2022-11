Colpito al petto da una freccia nel centro storico di Genova: è grave

GENOVA – E’ stato colpito da una freccia al petto, nel cuore della notte, mentre stava litigando con un’altra persona. L’episodio è avvenuto dopo la mezzanotte nei vicoli di Genova, all’Archivolto dei Franchi, vicino a vico Mele. Un 40enne di origine peruviana stava litigando a voce alta con un connazionale, in un vicolo, quando le urla hanno svegliato gli abitanti.

Un uomo di 63 anni, italiano, si è sporto alla finestra e, dopo aver intimato ai due litiganti di fare silenzio, ha imbracciato un arco, che si è costruito artigianalmente, e scoccato un dardo che ha colpito una delle due persone in strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato l’arciere per tentato omicidio e sequestrato l’arma. Le condizioni dell’uomo colpito sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento per la rimozione della freccia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it