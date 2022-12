Ha paura delle onde elettromagnetiche e minaccia di morte i vicini, arrestato

GENOVA – Era convinto che lo danneggiassero con le onde elettromagnetiche che producevano, per questo ha perseguitato i vicini per due anni. Un 63enne, residente a Genova in un appartamento di Rivarolo, è stato arrestato sabato dalla Polizia per atti persecutori, su ordine del Tribunale del capoluogo ligure. L’uomo, racconta la Questura, dal momento in cui si era trasferito in quell’appartamento, a dicembre 2020, ha reso impossibile la vita di due coniugi, provocando loro ansia e costringendoli a cambiare le abitudini di vita. In questi due anni, l’arrestato si è reso protagonista di un’escalation di episodi intimidatori: i due coniugi hanno spiegato che quasi quotidianamente suonava al citofono e al campanello dei vicini, obbligandoli a disattivarli. In diverse occasioni, inoltre, ha danneggiato la loro porta di ingresso, imbrattandola, incidendola con un coltello e cospargendola di liquido infiammabile.

La coppia, che ha installato una videocamera di sorveglianza all’ingresso di casa, ha detto alla Polizia di essere stata costretta a parcheggiare l’auto lontano da casa perché più volte il 63enne vi si è accanito contro, tagliando le gomme e rigandola con una chiave, in una circostanza anche con la proprietaria a bordo. L’episodio più grave quando l’uomo ha minacciato di uccidere i vicini e si è presentato davanti alla loro porta con un coltello a serramanico. A quel punto, la coppia lo ha denunciato, portando poi all’ordine di carcerazione e al conseguente arresto nel carcere di Marassi.

