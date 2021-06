Inghilterra-Ucraina, Costa: “Quarantena per i tifosi che verranno, non andranno allo stadio”

ROMA – “I tifosi inglesi non potranno venire in Italia per la partita Inghilterra-Ucraina“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando a Radio Kiss Kiss della sfida in programma sabato a Roma tra Inghilterra e Ucraina, valida per i quarti di finale di Euro 2020. “Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita. Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia potrà andare allo stadio”, ha concluso.

UCRAINA-INGHILTERRA, POSSIBILI CONTROLLI SU ARRIVO EVENTUALI CHARTER A ROMA

Sono stati avviati una serie di confronti a livello centrale con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sulla questione degli arrivi ‘fuori tempo massimo’ di eventuali voli charter con tifosi inglesi che potrebbero giungere a Roma in occasione del quarto di finale degli Europei di calcio in programma sabato – tra 3 giorni – allo Stadio Olimpico, tra Ucraina e Inghilterra. A quanto apprende l’agenzia Dire, sarebbero stati già avviati confronti con il ministero dell’Interno per verificare e vagliare eventuali protocolli di intervento da parte della Polizia di Frontiera da applicare negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino in caso di arrivo di voli charter dalla Gran Bretagna con a bordo tifosi inglesi. I passeggeri, una volta atterrati in Italia devono sottoporsi a quarantena di 5 giorni, così come deciso dal Governo italiano, per chiunque arrivi o abbia transitato nei 14 giorni antecedenti in Gran Bretagna.