Il 3 e 4 luglio Open night Johnson & Johnson a Roma

ROMA – All’interno della campagna della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid, la Asl Roma 1 realizza, nel fine settimana del 3 e 4 Luglio, l’Open Night con vaccino monodose Janssen, presso il sito vaccinale del Presidio Ospedaliero Santo Spirito (con ingresso sul Lungotevere in Sassia, 3), dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, sino alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. La prenotazione si effettua accedendo al link dedicato https://openight.aslroma1.it fino alle ore 24.00 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito telefonico. Completata la registrazione, un messaggio SMS comunicherà il numero di prenotazione da esibire all’accoglienza. Si ricorda di portare con sé la tessera sanitaria o documento di identità e si invita a presentarsi all’appuntamento per la somministrazione con pochi minuti di anticipo.