As vaccination progresses, tourism grows

by Bianca Oliveira



SAO PAULO – Brazil has already passed 96 million doses applied against Covid-19, the country is the 4th in total doses and is in 70th place in the global ranking of vaccination. Despite the slow progress of immunization, tourism is already beginning to give positive responses and the demand for travel has increased progressively since April.



The expectation of improvement in tourism, for the second half of 2021, was noticed by a recent survey conducted by Braztoa (Brazilian Association of Tour Operators), which shows that 69% of the tour operators heard by the entity had a perception of improvement or similar level of business compared to March. In May, this percentage rose to 97%.



Another finding that the research reveals is that 71% of operators reported that they were searched in May by vaccinated tourists, and 29% of the trips sold to this public will take place in July and 47% are scheduled for the second half of this year.

This is the case of the IT professional, Paulo Fernandes, who was forced to postpone a trip planned for May 2020 because of the pandemic. After some changes in dates, he and his wife confirmed their going to Bahia in September 2021, when the two will be vaccinated with the second dose. “I took the first dose this month and in September I will be immunized. This security was paramount so that we could enjoy the trip we planned so much. The priority is our health.”

According to the survey, in addition to immunization, the pent-up demand and promotions offered help explain the signs of improvement in the sector. However, the complete recovery of tourism should only take place from 2022 on. This is also shown by the turnover rate, which was in the range of 25% of what was verified before the health crisis.

IN BRASILE CON I VACCINI TORNA A RESPIRARE ANCHE IL TURISMO

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE –Sono più di 96 milioni le dosi di vaccino contro il Covid-19 che sono state somministrate in Brasile. Un dato, questo, che fa del Paese il quarto per totale di dosi nel mondo e il 70esimo nel ranking globale di immunizzazione. Nonostante l’avanzamento lento del programma di inoculamento dei sieri, il turismo già inizia a dare risposte positive di ripresa e la domanda di viaggi è in progressivo aumento da aprile.

L’aspettativa di un miglioramento della situazione nel settore turistico con l’orizzonte del secondo semestre del 2021 è stata recentemente evidenziata da un sondaggio realizzato dall’Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). Dalla rilevazione emerge che il 69 per cento degli operatori del comparto ascoltati ha la percezione di un miglioramento nel business da marzo ad aprile. Da aprile a maggio poi il dato è salito fino a toccare il 97 per cento.

Secondo la ricerca, inoltre, il 71 per cento degli operatori ha riferito di essere stato contattato da turisti vaccinati nel mese di maggio e il 29 per cento dei viaggi prenotati da questo tipo di acquirenti si terrà a luglio, mentre il 47 per cento li ha programmati per la seconda parte di quest’anno. Quest’ultimo è ad esempio il caso del professionista del settore dell’information technology Paulo Fernades, che è stato obbligato a ritardare una viaggio inizialmente previsto per il maggio 2020 a causa della pandemia. Dopo alcuni cambi di data, lui e sua moglie hanno prenotato una visita nello Stato di Bahia per il settembre 2021, quando entrambi saranno già vaccinati con la seconda dose.



“Ho avuto la prima dose queste mese e per settembre sarò immunizzato” ha detto Fernandes. “Era fondamentale avere questa sicurezza per poter approfittare del viaggio che tanto a lungo abbiamo pianificato. La priorità è la nostra salute”. Stando al sondaggio, a spiegare la tendenza positiva che si riscontra nel settore, oltre alle vaccinazioni, sono anche la domanda a lungo repressa e le promozioni disponibili. In qualsiasi caso la ripresa completa del comparto inizierà a prendere forma solo a partire dal 2022. A dimostrarlo è anche il tasso di fatturazioni, che si attesta ancora attorno al 25 per cento rispetto a quello che si registrava prima della pandemia.

CONFORME VACINAÇÃO AVANÇA, TURISMO AQUECE

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O Brasil já passou de 96 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19, o país é o 4º no total de doses e está em 70º lugar no ranking global de vacinação. Apesar do avanço lento da imunização, o turismo já começa a dar respostas positivas de retomada e a procura por viagens aumenta progressivamente desde abril.

A expectativa de melhora no turismo, para o segundo semestre de 2021, foi percebida por uma pesquisa recente realizada pela Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), que mostra que 69% das operadoras de turismo ouvidas pela entidade tiveram percepção de melhora ou nível similar de negócios frente a março. Em maio, esse percentual subiu para 97%.

Outro dado que a pesquisa revela é que 71% das operadoras relataram que foram procuradas em maio por turistas vacinados, sendo que 29% das viagens comercializadas para esse público ocorrerão em julho e 47% estão programadas para osegundo semestre deste ano.

É o caso do profissional de T.I, Paulo Fernandes, que foi obrigado a adiar uma viagem planejada para maio de 2020 por conta da pandemia. Após algumas alterações de datas, ele e a esposa confirmaram a ida para a Bahia em setembro de 2021, quando os dois estarão vacinados com a segunda dose. “Tomei a primeira dose esse mês e em setembro estarei imunizado. Era fundamental essa segurança para que pudéssemos aproveitar a viagem que tanto planejamos. A prioridade é a nossa saúde”.

De acordo com a pesquisa, além da imunização, a demanda reprimida e as promoções oferecidas ajudam a explicar os indícios de melhora do setor. Porém, a recuperação completa do turismo só deve ocorrer a partir de 2022. É o que mostra também o índice de faturamento, que ficou na faixa de 25% do verificado antes da crise sanitária.