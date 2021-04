Fedriga: “I contagi aumentano nella fascia d’età scolastica”

TRIESTE – “Sulle scuole, purtroppo, i segnali che abbiamo per quanto riguarda i contagi della fascia d’età della popolazione scolastica, sono in aumento con la riapertura. Conoscevamo il rischio, avevamo sottolineato anche come Regioni le criticità, oltretutto a poco più di un mese dalla fine dell’anno scolastico, di fare passi troppo lunghi in questo settore”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in diretta su Radio Punto Zero di Trieste sul tema della riapertura alle lezioni in presenza nelle scuole.

“Noi stiamo facendo tutta l’attività di testing e di isolamento dei positivi- prosegue-, però è chiaro che è l’unica fascia di popolazione dove vediamo un aumento dei contagi. Per il resto abbiamo una diminuzione, fortunatamente, un miglioramento importante a livello regionale dei contagi- spiega Fedriga riferendosi al Friuli Venezia Giulia-. Abbiamo una diminuzione delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive costante in queste ultime settimane, e con i vaccini e con la stagione calda mi auguro che questo trend positivo possa continuare”, conclude.

