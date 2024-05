VIDEO | Il giallo della donna scomparsa in Abruzzo: “Aveva chiesto un esorcista”

Sparita nel nulla da domenica 28 aprile, lo scorso ottobre si era rivolto a un parroco "per un maleficio sulla sua palestra"

ROMA – Giallo a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, Abruzzo. Milena Santirocco, 54 anni, è sparita nel nulla da domenica 28 aprile. Sei giorni senza dare alcuna traccia di sé. La donna, insegnante di ballo e madre di due figli, è uscita di casa per fare una passeggiata e non mai più tornata. Nessun indizio concreto al momento, tranne un elemento risalente a qualche mese fa. Lo scorso ottobre, la 54enne si era rivolta a un esorcista per allontanare dalla sua palestra un maleficio. “Era venuta qui per chiedere una benedizione. Aveva un po’ problemini nella palestra – ha spiegato al Tgr Abruzzo padre Pius Chittilappilly – era spaventata perché aveva trovato degli oggetti non belli in quattro angoli della palestra: qualcuno avrà fatto qualche maleficio. Per invidia e gelosia. Dopo due-tre settimane è ritornata con il suo collaboratore o amico, e ha chiesto un’altra benedizione. Milena è una bella persona, anche il compagno che è venuto”. Il maleficio, secondo padre Pius “non c’entra niente” con la sparizione di Milena Santirocco.

LE INDAGINI

Le ricerche, coordinate dal pm di Vasto Silvia Di Nunzio, si estendono oltre il comune di residenza. L’auto della donna, una Renault Clio, è stata ritrovata in un parcheggio non lontano da casa. Era aperta e con una ruota forata. Il suo cellulare non è più attivo dalle 18.30 di domenica scorsa e il profilo Facebook è stato cancellato poco prima della sparizione. Si lavora anche per scandagliare i fondali del tratto di mare sottostante il parcheggio in cui è stata rinvenuta la vettura. Ore in cui si consuma anche il dramma dei parenti, in attesa di notizie. I figli Manuel e Denis hanno distribuito i volantini lungo la costa. Temono che non si tratti di un allontanamento volontario.