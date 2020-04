Jesolo chiama i turisti: “In spiaggia sicuri? Si può”

VENEZIA – Jesolo, principale località balneare del Veneto, organizza il ritorno in spiaggia in sicurezza e lancia una campagna social per richiamare i turisti. Tornare in riva in sicurezza, dunque, si può e a Jesolo han pensato di adottare varie misure per dare questa garanzia agli ospiti. Niente plexiglass, però. Ad esempio, invece, scatta la prenotazione digitale dell’ombrellone, ma c’è anche il servizio per ricevere il cibo direttamente al proprio posto, evitando assembramenti nei chioschi.

LEGGI ANCHE: VIDEO | ‘Together’, a Cesenatico 301 lettini sulla spiaggia pensando alla riapertura

E poi l’interoperabilità, ovvero la possibilità di connettere comunicazione, commercializzazione e fruizione dei servizi e dei prodotti turistici attraverso tecnologie digitali innovative e semplici da usare. E si parte proprio dalla comunicazione, con ‘#Herecomesthesun‘, è la campagna che prende il titolo da una canzone dei Beatles e che intende rilanciare la destinazione turistica attraverso i social.