In Valle d’Aosta nasce il corso per gli housekeeper d’albergo

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 30 gen. – La difficoltà delle strutture ricettive valdostane nel trovare il personale addetto alla pulizia, al riordino e alla manutenzione delle camere ha segnato l’avvio della stagione turistica nella piccola regione alpina. Per questo l’Adava, l’associazione degli albergatori e della imprese turistiche della Valle d’Aosta, ha lanciato, con il supporto di Progetto formazione, un corso per formare degli operatori dei servizi alberghieri di housekeeping, quelle figure che coordinano il lavoro giornaliero di pulizia e di riordino dei piani. Il corso ha una durata di 820 ore e prevede un esame finale di qualifica professionale. Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di marzo ad Aosta per la parte teorica: sono previste anche 400 ore di stage in alberghi e strutture ricettive del territorio regionale.

“Per qualificare i nostri corsisti- spiega Sarah Magri coordinatrice dell’iniziativa- abbiamo puntato su un corpo docenti di tutto rilievo: Margherita Zambuco presidente dell’associazione italiana Housekeeping, che rappresenta l’associazione di riferimento per la figura professionale della housekeeper di Albergo; Bruna Elsayed, Housekeeping manager dell’Ambasciatori Palace InterContinental Rome, Mariarosaria Cicerone Executive Housekeeper Manager che ha appena terminato l’apertura di un incantevole struttura, il Borgo Sant’Andrea Hotel a 5 stelle, nel cuore della Costiera Amalfitana; Laura Diana Housekeeper manager ShadirGroup Hospitality Holding di Roma; Sandra Consiglio esperta in valutazione delle competenze nell’Hostellerie di Governanti e Cameriere ai piani, nonché corporate director of Housekeeper all’interno di Hotel 5 stelle lusso da oltre 25 anni”.