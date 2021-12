Albero rubato dalla sede del Consiglio comunale di Napoli bruciato ai Quartieri spagnoli

NAPOLI – Natale rubato ieri dal palazzo che a Napoli ospita il Consiglio comunale, in via Verdi, è stato trasportato ai Quartieri spagnoli e dato alle fiamme. È questo il risultato dell’indagine della polizia locale svolta dagli agenti del Reparto Polizia investigativa centrale e Unità operativa San Giacomo. L’albero è stato trascinato lungo la strada fino ai gradoni di vico Tofu nei pressi di un fabbricato in stato di abbandono e nel fossato dell’edificio è stato incendiato insieme ad altri rifiuti. Considerando anche la condizione di degrado e per la presenza di immondizia, l’edificio è stato sequestrato e a carico di ignoti, per il reato di deposito di rifiuti e incendio degli stessi, è stata redatta un’informativa all’autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti sono in corso per la ricerca dei responsabili.

