VIDEO | A Ischia scorre il fango, ma il cane non ‘molla’ la sua casa

BOLOGNA – Non si sposta dalla porta di casa. Intorno a lui il fango scorre, fiumi di fango per la verità, ma lui resta immobile lì, sulla soglia della porta della casa in cui a quanto pare viveva. Forse con qualcuno che è appena stato trascinato via dai detriti, dal fango e dal disastro che si è abbattuto sul centro di Casamicciola, sull’isola di Ischia, la mattina di sabato 26 novembre.

L’immagine di questo cane, fermo tra i fiumi di fango che scorrono, è contenuta in un video diffuso dai Carabinieri. Le riprese sono mosse, la qualità è quella che è. Ma non c’è dubbio sul fatto che renda la tragicità della situazione di chi sabato mattina si trovava in messo al fango che scorreva sotto i piedi. I militari hanno fatto girare il video oggi, anche se è stato girato sabato 26, proprio nel bel mezzo della tragica mattinata in cui sono andate disperse una quindicina di persone, poi scese a 12 nel pomeriggio. Di queste 12, otto sono state ritrovate cadavere (E tra loro c’è pure un neonato morto insieme ai suoi genitori). Chissà se tra loro c’è anche il padrone di questo cane. Proseguono le ricerche di altre quattro persone che ancora non sono state ritrovate.

