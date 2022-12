È fuori pericolo l’uomo salvato dal fiume di fango a Casamicciola

NAPOLI – Non è più in pericolo di vita Giovan Giuseppe Di Massa, l’idraulico travolto dalla frana che lo scorso 26 novembre ha colpito il comune ischitano di Casamicciola causando la morte di 12 persone. Lo confermano alla Dire fonti sanitarie.

LE CONDIZIONI DEL PAZIENTE

Il paziente, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Napoli, sta meglio, si alimenta e riesce a respirare autonomamente. L’uomo era stato trasferito da Ischia al Cardarelli nelle ore successive alla frana per una grave problematica respiratoria intervenuta a seguito dell’inalazione di fanghi e acqua. L’idraulico era stato messo in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti in uno scantinato: il fiume di fango che 16 giorni fa ha travolto l’isola l’aveva trascinato per diversi metri.

LA PROGNOSI RESTA RISERVATA

Era stato ricoverato in condizioni disperate nel nosocomio partenopeo, ma oggi dall’ospedale arrivano buone notizie e nelle prossime ore i sanitari potrebbero sciogliere la prognosi, che, per il momento, resta riservata.

