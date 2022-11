FOTO | VIDEO | Frana e fiumi di fango a Ischia, ci sono dispersi: tra loro un neonato

NAPOLI – Il maltempo colpisce violentemente l’isola di Ischia: intorno alle 5 si è verificata una frana a Casamicciola e ci sono diverse persone disperse tra cui una famiglia composta da marito, moglie ed un neonato. La frana si è verificata intorno alle 5 e ha travolto due abitazioni a via Celario. Oltre alla famiglia col neonato, non si hanno più notizie anche di altre persone. Oltre all’episodio della frana, sull’isola si sono creati fiumi di fango che hanno travolto automobili. Un uomo era stato trascinato via ma era è stato salvato. Al momento i dispersi sono 13, ma il numero potrebbe aumentare. A darne notizia i carabinieri.

LEGGI ANCHE: Ischia, Pedicini: “Non prendiamocela con la pioggia, dietro la tragedia c’è la mancata prevenzione”

AUTO TRAVOLTE DALLA FRANA, UN UOMO TRASCINATO VIA DAL FANGO

Sono in corso accertamenti per verificare l’identità dei dispersi e se ve ne siano altri. Sul luogo le forze dell’ordine, la protezione civile ed i vigili del fuoco a sostegno dei quali sono stati inviati rinforzi da Napoli. Nelle prime ore del mattino i soccorritori avevano raggiunto e salvato un uomo trascinato dal fango. Diverse le auto travolte dalla frana, arrivata fino al lungomare in piazza Anna De Felice, finite a mare.

LEGGI ANCHE: Disastro a Ischia, il geologo: “Caduti in 6 ore tra i 120 e i 155 millimetri di pioggia”

LEGGI ANCHE: Da gennaio a settembre 62 alluvioni: Italia sempre più soggetta ad eventi climatici estremi

CARABINIERI: “NESSUN CADAVERE RITROVATO”

“Siamo in contatto con tutte le forze in campo e per il momento non ci sono morti”. Lo comunicano i carabinieri in riferimento alla frana che nella notte si è abbattuta su alcune abitazioni, da primi riscontri almeno 13, del comune di Casamicciola sull’Isola d’Ischia.

Nel corso delle operazioni di soccorso alcuni turisti bloccati in un albergo nella zona coinvolta dalla frana sono stati salvati dai vigili del fuoco che su Twitter segnalano “difficoltà a raggiungere l’isola con motobarche ed elicotteri”.

MELONI: “VICINI A ISCHITANI, GRAZIE A SOCCORRITORI“

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il ministro Musumeci, il dipartimento della Protezione civile e la regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il governo esprime vicinanza ai cittadini, ai sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi”. Lo comunica palazzo Chigi.

LEGGI ANCHE: Sempre più eventi estremi in Italia: in 13 anni quasi 300 morti

IL MINISTRO PICHETTO FRATIN IN CONTATTO CON IL PREFETTO DI NAPOLI

“Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, appena appresa la notizia della frana che ha colpito Ischia, ha chiamato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per avere aggiornamenti, in modo particolare, sulle persone disperse. Prima priorità. Il prefetto ha informato il ministro sullo stato della situazione. Nuovi contatti ci saranno durante il giorno”. Lo comunica l’ufficio stampa.

CONTE: “IMMAGINI TERRIBILI, VICINI A POPOLAZIONI COINVOLTE”

“Le immagini che giungono da #Ischia, sferzata stanotte da un violento nubifragio, sono terribili. Siamo vicini alle popolazioni coinvolte, in un territorio già in passato colpito da simili sciagure. Grazie a coloro che da ore stanno prestando soccorso”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it