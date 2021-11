Venerdì 3 dicembre sciopero trasporti: stop treni in tutta Italia, a Roma anche bus e metro

ROMA – Venerdì nero per il trasporto pubblico in Italia. Per il 3 dicembre è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Ugl Ferrovieri uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs italiane, nell’ambito di uno sciopero del settore della mobilità, dalle 9 alle 17. A comunicarlo in una nota stampa le Ferrovie dello Stato. E a Roma si fermano anche bus e metro. Sulla rete Atac lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante le sciopero- si legge sul sito Atac- nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti.