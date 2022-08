“Bambola pechinese”. Il Pd contro Fdi: “Madia insultata, offendono le donne”

ROMA – “Fratelli d’Italia insulta le donne”. Il Partito democratico insorge dopo un episodio che ha visto protagonista Marianna Madia impegnata in una tappa elettorale a Civitavecchia. Dopo l’iniziativa nella cittadina laziale, come denunciano i colleghi di partito, Madia è stata offesa da un consigliere comunale Fdi.

LA DENUNCIA DEGLI ESPONENTI DEM

Cecilia D’Elia, candidata Pd a Roma e portavoce della conferenza delle donne democratiche, è furibonda per le parole usate contro Madia e chiede a Giorgia Meloni di scusarsi: “Ogni giorno – spiega D’Elia – una conferma dell’alto livello della classe dirigente di Fratelli d’Italia e della loro considerazione delle donne. Il campione di oggi si chiama Gianni Moscherini ed è consigliere comunale a Cerveteri. Il prode Moscherini non trova niente di meglio da fare che insultare Marianna Madia impegnata in quel territorio per la campagna elettorale. Le parole usate ‘bambola pechinese’ rendono bene l’idea della sua cultura. Che fai Giorgia ti scusi per questa ennesima vergogna?”.

Marta Leonori, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale e candidata al Senato nel collegio plurinominale Lazio 1, aggiunge: “FdI, la cui leader è una donna, conduce una campagna elettorale fatta di insulti e minacce, alimentando odio ingiustificato. In ultimo, per ordine di apparizione, la marea di offese e minacce rivolte da parte di haters e sostenitori della Meloni alla bravissima giornalista Karima Moual, che le hanno dedicato frasi come ‘il futuro per i neri come te è nero. Guardati le spalle!’. A queste aggiungiamo gli insulti di Moscherini, Consigliere Comunale a Cerveteri di FdI, a Marianna Madia, come riportato da Linda Ferretti (capogruppo del Partito democratico di Cerveteri, Ndr). La destra che si candida a governare il Paese, amica dei governi che annientano la libertà delle donne e limitano i diritti civili, non si smentisce mai. La leadership di Meloni è puro pinkwashing. Non dobbiamo stare zitti ma dire con forza da che parte stiamo: noi scegliamo i diritti delle donne e una società ricca di culture diverse”.

Solidarietà alla collega di partito da Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, che su Twitter scrive: Vicina a Marianna Madia, insultata da un consigliere comunale di Fdi mentre era in campagna elettorale a Civitavecchia. Fdi non perde occasione per offendere le donne mostrando una cultura drammaticamente misogina. Certa che Marianna non si lascerà intimidire, avanti!”.

Il senatore del Pd Bruno Astorre, commenta: “Moscherini, consigliere comunale di Fdi a Cerveteri, ha insultato pesantemente Marianna madia mentre era sul territorio, tra la gente, a Civitavecchia. Questo è il rispetto che hanno per le donne. Vergogna!”.

