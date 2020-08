Regionali Toscana, Ceccardi a Renzi: “La sfida è tra Giani e me, non con te”

ROMA – “Renzi se ne faccia una ragione: le elezioni regionali in Toscana sono un confronto tra la sottoscritta e il candidato Giani, che da quasi due mesi rifugge qualsiasi confronto e occasione di dibattito contro di me. Renzi vuol forse sostituire Giani nei dibattiti perché non lo ritiene all’altezza? Ringraziamo comunque il leader di Italia Viva per l’attenzione: auspicare una discussione con un avversario politico e un moderatore significa essere almeno in tre. Più o meno come i suoi elettori”. Lo scrive in una nota la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi replicando al leader di Italia Viva Matteo Renzi.