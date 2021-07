In Valle d’Aosta 60.000 persone completano il ciclo vaccinale. Il 10 agosto nuovo Open day

AOSTA – In Valle d’Aosta oggi è stato superato il numero di 60.000 persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19, ricevendo una dose del vaccino Jannsen o due degli altri preparati. In Valle d’Aosta devono essere vaccinate 111.000 persone over 12 anni, su una popolazione complessiva di circa 124.500 persone. Il dato è stato fornito dall’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, durante un incontro con la stampa nel salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, questa mattina. Ieri erano state vaccinate in totale, completando il ciclo, 59.887 persone. “Entro poco, 80.000 persone avranno ricevuto la prima dose” aggiunge Barmasse. Che però avverte: “Ora che siamo più vicini al traguardo, è più difficile convincere i valdostani a vaccinarsi”. Per questo, l’invito della Regione e dell’Usl è di vaccinarsi, anche aderendo agli Open day pensati per chi ancora deve ricevere la prima dose.

IL 10 AGOSTO OPEN DAY NELLA SEDE DI DONNAS: DISPONIBILI 180 POSTI

E proprio martedì 10 agosto, dalle 14.30 alle 20.30, nella sede vaccinale di Donnas si terrà un Open day per la somministrazione della prima dose di vaccino mRna (Pfizer o Moderna, a seconda della disponibilità). Lo comunica l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. L’iniziativa è riservata ai cittadini che hanno già una prenotazione per la prima dose fissata sul Portale Vaccini. Per aderire all’Open day sarà necessario modificare la prenotazione sul Portale Vaccini a partire da oggi fino all’esaurimento dei 180 posti disponibili, e, comunque, non oltre venerdì 6 agosto 2021. Le somministrazioni delle seconde dosi saranno effettuate nella sede vaccinale di Châtillon.