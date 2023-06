Tg Cultura, edizione del 29 giugno 2023

NAL LAGO DI NEMI RINVENUTA UNA ANTICA TESTA IN MARMO

Una testa appartenente a una antica statua in marmo è emersa dalle acque del lago di Nemi, in provincia di Roma, durante le operazioni di bonifica dei fondali. Secondo le prime ipotesi formulate dagli esperti, il reperto potrebbe essere collegato alle leggendarie navi di Caligola, il famoso imperatore romano. Le imbarcazioni di Caligola, note come ‘nave dell’Imperatore’, erano imponenti strutture galleggianti utilizzate per l’intrattenimento e come dimostrazione di potere. La storia di queste navi è avvolta da un’aura di mistero, poiché furono affondate dal successore di Caligola, probabilmente per motivi politici. Le ricerche avviate sullo straordinario ritrovamento potrebbero ora fare nuova luce sulla loro storia.

AL SACRO BOSCO DI BOMARZO IL FESTIVAL ‘IN ARTE VICINO’

Il Sacro Bosco di Bomarzo presenta ‘In Arte Vicino’, un festival con aperture straordinarie, appuntamenti, incontri e installazioni, in occasione del quinto centenario della nascita dell’ideatore del Bosco in provincia di Viterbo, Pierfrancesco Orsini, detto Vicino. A cura di Antonio Rocca, la pre-apertura del festival, sabato primo luglio, è affidata a Corrado Augias che introduce la figura di Vicino Orsini, mentre dal 4 luglio al 15 settembre un percorso espositivo mette in dialogo le sculture monumentali del Parco dei Mostri con alcune opere di Niki de Saint Phalle, Paolo Portoghesi e Daniel Spoerri.

LE NOTTI DA BRIVIDO DI CESENATICO, CAPITALE DEL NOIR

Un brivido percorre le caldi notti estive della Riviera Romagnola con Cesenatico Noir, il Festival giunto alla sua sesta edizione che si svolgerà dal 20 al 23 luglio tra piazza Ciceruacchio e il Grand Hotel. La kermesse ideata da Stefano Tura e organizzata da Confesercenti porta nella cittadina balneare i maestri italiani del thriller come Maurizio de Giovanni, Roberto Costantini, Cristina Cassar Scalia, Gabriella Genisi, Patrizia Rinaldi e Alessandro Robecchi. Nel programma della quattro giorni presentazioni di libri, musica, proiezioni, una mostra ed eventi per ragazzi e bambini. A condurre le serate con Carlo Lucarelli ci saranno Grazia Verasani e Luca Crovi.

A MILANO LA MOSTRA ‘CINA – LA NUOVA FRONTIERA DELL’ARTE’

Si chiama ‘Cina – La nuova frontiera dell’Arte’ la mostra presentata alla Fabbrica del Vapore e visitabile fino all’8 ottobre negli spazi del sito milanese. L’esposizione raccoglie circa 250 opere di oltre 150 artisti, tra dipinti, calligrafie, sculture, manifesti, fotografie, filmati e video, di cui la maggior parte realizzate dal 1970 a oggi. Il percorso evidenzia l’evoluzione artistica millenaria della Cina e il ruolo di primissimo piano che gli artisti cinesi stanno conquistando sui mercati e tra i collezionisti di tutto il mondo, assurgendo a nuovo fenomeno da quotazioni record e ancora tutto da indagare.