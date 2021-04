Bonetti: “Un bambino che subisce violenza assistita è violentato a tutti gli effetti”

ROMA – “L’analisi dei dati è importante perchè il fenomeno della violenza sui minori è purtroppo ancora nascosto. La violenza contro le donne ha avuto un passaggio culturale, si deve fare lo stesso nell’ambito della violenza sui minori. Se raccontiamo l’Italia solo dal punto di vista degli adulti, se abbiamo ancora lo stereotipo del minore come colui o colei che non ha una cittadinanza non compiuta non raccontiamo bene il Paese. Il tempo del futuro va abitato già oggi”. Con queste parole la ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti, ha espresso compiacimento e attenzione per la seconda indagine sul maltrattamento dell’Infanzia presentata questa mattina da Terre des Hommes e Cismai.

La ministra ha commentato anche il fenomeno della violenza assistita in ambito domestico: “Un bambino che subisce violenza assistita è un bambino violentato a tutti gli effetti”.

A proposito dell’emergenza sanitaria e del duro impatto che la chiusura della scuola ha avuto su bambini e ragazzi, Bonetti ha voluto ricordare il valore della “riapertura e l’investimento nell’educazione territoriale” e anche i primi provvedimenti del Family Act, in primis “l’assegno universale, o i congedi parentali che sono proprio per i bambini e le bambine del nostro Paese”.