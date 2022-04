VIDEO | Bonetti: “Assegno unico universale strumento innovativo”

POTENZA – “L’assegno unico universale è uno strumento estremamente innovativo, rivolto a tutti i bambini e alle bambine del nostro paese, in modo indistinto. Accanto a questo sostegno di carattere finanziario, che deve essere davvero promosso con i servizi territoriali adeguati come patronati e presidi Inps, va affiancata tutta la riforma del Family Act che con i servizi educativi territoriali, i servizi alle famiglie e la promozione dei servizi che al mondo del lavoro servono per portare avanti politiche di valorizzazione delle carriere femminili, è importantissimo”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, oggi a Potenza in un incontro con i giornalisti promosso da Italia viva Basilicata.

“Altrettanto straordinariamente strategico per il paese è l’investimento sulle nuove generazioni: piani casa per giovani coppie, inizio attività lavorativa e tema educativo e formativo”, ha aggiunto. La ministra in mattinata è stata a Matera per incontrare gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Duni Levi.