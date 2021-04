Covid, il Parlamento europeo dà il via libera al green pass

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Con 540 favorevoli, 119 contrari e 31 astenuti gli eurodeputati del Parlamento europeo hanno dato l’ok definitivo al “Digital Green Certificate“. La proposta della Commissione europea per un certificato comune a tutti i Paesi membri, che testimoni l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 oppure l’aver effettuato un test con risultato negativo, era stata avanzata con procedura d’urgenza in vista della stagione estiva. Oltre a favorire la libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea in sicurezza, il certificato è stato pensato per dare nuovo slancio all’economia, che tanto ha sofferto delle restrizioni messe in campo dagli Stati membri per limitare i contagi.

LEGGI ANCHE: Sì alle visite nelle Rsa con il green pass: la proposta di Moratti alle Regioni

TAJANI: “PRIMO PASSO VERSO LA NORMALITÀ”

“Il Parlamento europeo approva il Green Pass europeo. Possibilità di muoversi in sicurezza su tutto il territorio Ue per cittadini europei e stranieri in arrivo! È un primo passo verso il ritorno alla normalità. Si garantisca accesso facile ai test per tutti. Rilanciamo il turismo!” Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.