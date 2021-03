Foreign investment grows in Brazil and exceeds estimates

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – In February, net inflows in direct investments in the country reached US $ 9 billion, according to the Central Bank’s External Sector Statistics released last Friday (26). The amount is the highest for the month since 2011 and exceeded the estimated for the period by 38%.

This type of application was affected by the Covid-19 pandemic, registering a drop of almost 50% in the accumulated of the last 12 months in relation to the same period of 2020. Despite the positive result in the last month, it is unlikely that the indexes will return to the same level pre-crisis in 2021. The Central Bank foresees an inflow of US $ 60 billion in foreign direct investment (Fdi) in the Brazilian economy for this year.

In the Confidence Index for Foreign Direct Investment, an annual study carried out by the consultancy Kearney, Brazil lost two positions in the global ranking that assesses the 25 countries with the greatest potential to attract investments in the next 3 years, going from 22nd to 24th position.

For the next month, the Central Bank estimates that the result of Fdi will be US $ 7 billion. Investors see, in the medium term, some investment possibilities, such as the areas of basic sanitation and natural gas, which were recently regulated in order to attract greater investment.

The Central Bank’s External Sector report also presents the impacts of the pandemic on international travel. Brazilians spent US $ 239.9 million abroad in February, a drop of 72% compared to the same month in 2020. In addition to the high dollar, many countries have closed their borders or imposed restrictions on Brazilian travelers that persist to this day.

Foreigners disbursed US $ 211.5 million in Brazil, 55% less than in February last year, when the carnival was celebrated in the country.

IN BRASILE INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI IN CRESCITA OLTRE LE ATTESE

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Nel mese di febbraio gli investimenti stranieri diretti in Brasile hanno toccato quota nove miliardi di dollari, il dato più alto per questo mese dal 2011, circa il 38 per cento superiore alla media del periodo. A calcolarlo è stato in questi giorni il settore di statistica esterno del Banco Central (Bc). I trasferimenti sono stati comunque condizionati dalla pandemia di Covid-19 e hanno fatto registrare un calo di quasi il 50 per cento negli ultimi 12 mesi rispetto allo stesso periodo un anno fa. Nonostante il risultato incoraggiante degli ultimi mesi, è quindi improbabile che l’indice torni a livelli pre-crisi nel 2021.

Il Banco Central prevede un dato di 60 miliardi di dollari in investimenti diretti stranieri per quest’anno. Nell’Indice di fiducia per gli investimenti diretti stranieri, uno studio annuale realizzato dalla azienda di consulenza Keanrney, il Brasile ha perso due posizioni nel ranking globale che comprende i 25 Paesi con maggior potenziale di attrarre investimenti nei prossimi tre anni, passando dalla 22esima alla 24esima posizione.

Per il mese prossimo, il Banco Central stima che gli investimenti diretti stranieri saranno pari a sette miliardi di dollari. Gli investitori vedono infatti, a medio termine, alcune opportunità di investimenti, come nel settore dei servizi igienico-sanitari e nel gas naturale, che sono stati recentemente regolati con l’obiettivo di attrarre maggiori investimenti.

Il report del settore esterno del Banco Central mostra inoltre l’impatto della pandemia sui viaggi internazionali. I brasiliani hanno speso 239,9 milioni di dollari all’estero a febbraio, con un calo del 72 per cento rispetto allo stesso mese del 2020.

Oltre al dollaro forte, infatti, molti Paesi hanno chiuso i loro confini o imposto restrizioni ai viaggiatori brasiliani.

Limitazioni, queste, che resistono fino a oggi. I cittadini stranieri in Brasile invece hanno speso 211,5 milioni di dollari, un valore più basso rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando era stato celebrato il carnevale, che nel 2021 è stato invece vietato per arginare la diffusione del nuovo coronavirus.

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO CRESCE NO BRASIL E SUPERA ESTIMATIVAS

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – No mês de fevereiro, os ingressos líquidos em investimentos diretos no país chegaram a US$9 bilhões, segundo as Estatísticas do Setor Externo do Banco Central (Bc) divulgadas na última sexta-feira (26). O montante é o maior para o mês desde 2011 e superou em 38% o estimado para o período.

Esse tipo de aplicação foi afetada pela pandemia da Covid-19, que registrou uma queda de quase 50% no acumulado dos últimos 12 meses em relação ao mesmo período de 2020. Apesar do resultado positivo no último mês, é improvável que os índices voltem ao mesmo patamar pré-crise ainda em 2021. O Banco Central prevê um ingresso de US$ 60 bilhões em investimento direto estrangeiro (Ide) na economia brasileira para esse ano.

No Índice de Confiança para Investimento Direto Estrangeiro, estudo anual realizado pela consultoria Kearney, o Brasil perdeu duas posições no ranking global que avalia os 25 países com maior potencial de atrair investimentos nos próximos 3 anos, passando da 22ª para a 24ª posição.

Para o próximo mês, o Banco Central estima que o resultado de Ide será de US$7 bilhões. Os investidores enxergam, no médio prazo, algumas possibilidades de investimento, como as áreas de saneamento básico e gás natural, que foram recentemente regulamentadas a fim de atrair maior investimento.

O relatório do Setor Externo do Banco Central também apresenta os impactos da pandemia nas viagens internacionais. Os brasileiros gastaram US$239,9 milhões no exterior em fevereiro, queda de 72% em relação ao mesmo mês de 2020. Além da alta do dólar, muitos países fecharam suas fronteiras ou impuseram restrições para viajantes brasileiros que perduram até hoje.

Já os estrangeiros desembolsaram US$ 211,5 milhões no país, volume 55% menor que em fevereiro do ano passado, quando festejou-se o carnaval no país.