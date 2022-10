Ducati stacca lungo sui mercati, a settembre è nuovo record di ricavi: “Supereremo il miliardo”

BOLOGNA- Vincente in pista e sul mercato. Ducati registra un altro record di ricavi nel terzo trimestre del 2022 e si avvia a superare per la prima volta nella sua storia il miliardo di fatturato. Lo ha anticipato nei giorni scorsi l’amministratore delegato, Claudio Domenicali, lo confermano i numeri pubblicati oggi dalla casa di Borgo Panigale relativi primi nove mesi dell’anno, che si sono conclusi con vendite per 872 milioni di euro.

CONSEGNATE IN NOVE MESI 49.873 MOTO

Si tratta della cifra più alta mai registrata dall’azienda nel periodo indicato, con una crescita del 21% rispetto al 2021. Dati in crescita si registrano anche per l’utile operativo che passa da 67 a 109 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021 (+62%). Dall’inizio dell’anno sono state consegnate 49.873 moto agli appassionati, un numero leggermente superiore allo stesso periodo del 2021 (49.719). Ciò significa che la perdita di consegne subita da Ducati nel primo semestre del 2022 è stata recuperata.

RECUPERATA LA FLESSIONE DI INIZIO ANNO

“L’ultimo trimestre del 2022 ha visto un netto miglioramento della crisi logistica e di approvvigionamento in corso. Grazie a questa ripresa e a un’efficiente strategia portata avanti con i nostri fornitori e partner, siamo riusciti a recuperare il deficit di consegne registrato nella prima metà dell’anno. Inoltre, nonostante le difficoltà, i risultati economici di Ducati sono straordinari e rappresentano un altro record in termini di ricavi“, spiega Domenicali. “Questa performance finanziaria è molto importante per poter sostenere i piani futuri dell’azienda e mantenere l’attitudine all’avanguardia di Ducati nel campo della tecnologia motociclistica”, aggiunge l’ad.

ITALIA PRIMO MERCATO, CRESCE LA CINA

L’Italia si conferma il primo mercato con 8.283 moto consegnate, seguita dagli Stati Uniti con 6.595 e dalla Germania con 5.701. La forte popolarità del marchio continua a crescere in Cina, quarto mercato per Ducati, dove la crescita è rimasta costante nel terzo trimestre, con 4.103 unità consegnate che rappresentano un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2021. Anche nel terzo trimestre la Multistrada V4 si conferma il modello più performante della gamma Ducati, raggiungendo le 8.776 unità consegnate durante l’anno. Seguono il Monster con 6.903 moto e la famiglia degli Scrambler 800 con 5.771 unità.

