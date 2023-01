(Foto dal profilo Twitter della Ducati)

ROMA – La Ducati riparte da Madonna di Campiglio dove è stata presentata la Desmosedici 2023 che dovrà difendere, nel prossimo Mondiale MotoGp, tre titoli conquistati nella passata stagione: ‘Piloti’, ‘Marche’ e ‘Team’. Il campione del mondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, avrà un nuovo compagno di squadra, Enea Bastianini, passato dal Team Gresini alla squadra ufficiale di Borgo Panigale.

PRESENTATE ANCHE LE DUCATI SUPERBIKE

Ad aprire l’evento è stato Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati, per il quale il 2022 “è stato l’anno migliore di sempre, non solo per la parte sportiva ma anche per la parte vendite. Ora ci proiettiamo al 2023 con la forza in azienda estremamente solida”. Oltre alla Desmosedici 2023, sono state svelate le livree delle moto Superbike del campione in carica Alvaro Bautista e di Michael Ruben Rinaldi, alla presenza, tra gli altri, di Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, direttore sportivo e Davide Tardozzi, team manager.

BAGNAIA CORRE CON IL NUMERO 1

Pecco Bagnaia ha deciso, e correrà con il numero 1 al posto del 63: “Una decisione sofferta ma che alla fine mi accontenta“, dichiara il pilota iridato. “È tanto che non si vedeva l’1 in MotoGp, mi è sempre piaciuto ed è giusto rispettare il fatto di essere il più veloce del mondo. L’1 rappresenta chi sei ed è giusto rendere omaggio a quello che è stato fatto lo scorso anno”.

Bastianini mantiene il suo 23, pronto a dimostrare il proprio talento: “La stagione 2022 è stata la migliore per me, sono riuscito a fare quattro vittorie. Ora inizia una nuova avventura e dovrò stare concentrato. Sono contento di essere passato alla Ducati ufficiale e credo che faremo un bel lavoro”