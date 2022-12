A ruba le moto di Bagnaia e Bautista: le 260 repliche speciali vendute in poche ore

BOLOGNA- Più veloci di ‘Pecco’ Bagnaia nelle qualifiche del MotoGp, i ducatisti di tutto il mondo in poche ore hanno acquistato tutte e 260 le repliche delle moto usate in pista dal campione piemontese e dal collega iridato della Superbike, Alvaro Bautista. Sono la Panigale V4 Bagnaia 2022 World Champion Replica e Panigale V4 Bautista 2022 World Champion Replic, con il serbatoio autografato dai due piloti, prodotte in serie limitata e numerata e presentate appena una settimana fa in occasione di ‘Campioni in Piazza2’, l’evento con cui Ducati ha festeggiato a Bologna insieme ai suoi appassionati lo storico doppio successo in MotoGP e Superbike.

C’È CHI LE HA COMPRATE ENTRAMBE

Sono bastate pochissime ore per esaurire completamente gli esemplari disponibili. I ducatisti più accaniti si sono aggiudicati entrambe le repliche. “Il 2022 è stato un anno incredibile per Ducati sia in pista che sul mercato, a conferma dell’integrazione e del continuo travaso di tecnologia e competenze tra la produzione di serie e le corse che non ha eguali nel mondo delle due ruote. Abbiamo pensato che il modo migliore per condividere i successi del 2022 con i più appassionati ducatisti fosse quello di mettergli a disposizione delle moto esclusive e numerate, firmate singolarmente da Pecco e Álvaro”, spiega Francesco Milicia, vicepresidente della casa di Borgo Panigale.

LE FIRME IN ORIGINALE DI PECCO E ALVARO

“In questo momento, in cui il nostro marchio è quanto mai solido e proiettato al futuro, abbiamo voluto anche fare un omaggio alla nostra storia, ricordando con entrambe le replica la fondazione di Ducati che risale al 1926”, aggiunge il manager, responsabile Global sales and after sales. Le due serie speciali, realizzate su base Panigale V4 S, sono caratterizzate dalle livree delle moto di Pecco Bagnaia #63 e di Álvaro Bautista #19. Ogni esemplare della serie sarà autografato in originale sul serbatoio dal pilota, e la firma verrà poi protetta da uno strato di trasparente. Le Panigale V4 2022 World Champion Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto, arricchite dalla piastra di sterzo con incisione laser del nome modello, del numero progressivo e del numero di gara dei due piloti.

